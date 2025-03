Tych słów polityk już nie cofnie. Legenda wstaje z kolan, deszcz publicznych pieniędzy

Wybrzeże Gdańsk po spadku do Krajowej Ligi Żużlowej miało już się nie podnieść, kibice skreślili czarny scenariusz. W ostatnich miesiącach z Gdańska dochodzą jednak pozytywne sygnały, a wiceprezydent Piotr Borawski dodał oliwy do ognia w mediach społecznościowych. - Krok po kroku odbudujemy gdański żużel i przywrócimy go na właściwe miejsce - zapewnił polityk. Wybrzeże to czterokrotny wicemistrz Polski. Współpraca właściciela klubu Tadeusza Zdunka i dyrektora zarządzającego Mariusza Kędzielskiego przynosi owoce.