Tomaszewski idzie na całość. Czegoś takiego Szczęsny już mu nie wybaczy

Przez długie trzy miesiące, od października do grudnia, toczyła się dyskusja o szansach Wojciecha Szczęsnego na nominację do wyjściowej jedenastki. Kiedy Polak zaraz po Nowym Roku doczekał się premiery, debata trwa nadal. Tym razem pada pytanie, czy na pewno zasługuje na grę .

Ten drugi nie kryje frustracji z powodu odstawienia na boczny tor. W zeszłorocznej części sezonu pojawiał się na murawie regularnie. Trener Hansi Flick kilka razy zakomunikował, że nie widzi powodów, by sadzać młodzieńca na ławce .

Tomaszewski nie rozumie wyboru Flicka. Wskazuje na zasadniczą "wadę" Szczęsnego

Kiedy jednak Pena spóźnił się na odprawę przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii, sytuacja uległa zmianie. Do bramki wskoczył Szczęsny i miejsca konkurentowi już nie oddał .

- Flick namieszał nieprawdopodobnie - wścieka się Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Fakty są jednak takie, co niemiecki trener chętnie zaznacza, że z Polakiem w bramce Barcelona nie doznała jeszcze porażki .

- Wojtek w tej chwili, widzimy to we wszystkich meczach, bramkarsko jest naprawdę doskonały, to nic nowego, grał w wielkich klubach - przyznaje Tomaszewski.