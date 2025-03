Piotr Żyła powalczy o obronę tytułu. Rekord skoczni Norwega, błysk Niemca

Ten sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich jak na razie zupełnie nie układa się polskim skoczkom. Tak naprawdę jedynie Paweł Wąsek jest jakimś maleńkim promykiem nadziei w całej tej trudnej sytuacji, w której znalazła się kadra prowadzona przez Thomasa Thurnbichlera. Najmłodszy z naszych skoczków potrafił już bowiem prezentować naprawdę bardzo dobre próby i walczyć o czołowe lokaty. To właśnie w jego występie eksperci i kibice pokładali największe nadzieje przed mistrzostwami świata w Trondheim.

Austriacki szkoleniowiec w rozmowach przed startem imprezy zapowiadał, że Dawid Kubacki może być w Norwegii naprawdę groźny. Piątkowe treningi na skoczni w Trondheim zaprzeczyły jednak tym słowom Thurnbichlera. Mistrz świata ze skoczni normalnej z 2019 roku ani razu nie wskoczył bowiem do czołowej dziesiątki. Ta sztuka udała się w pierwszej serii treningowej Piotrowi Żyle , który zajął ósme miejsce i do podium stracił niecałe cztery punkty.

Komplet Polaków w konkursie. Mistrzostwa świata czas zacząć

Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz przede wszystkim Jakub Wolny wypadli zdecydowanie gorzej, co zwiększyło wątpliwości w kwestii walki o medale. Najpierw jednak trzeba było się do niedzielnego konkursu o mistrzostwo świata zakwalifikować, a na starcie rywalizacji stanęło 61 skoczków, co sprawiało, że 11 z nich dzień później nie wystartuje.