Polka zagra o tytuł w Niemczech. Na tę chwilę czekała blisko dziewięć miesięcy

Polscy kibice tenisa żyją już tym, co wydarzy się wkrótce w Indian Wells - Iga Świątek wraca bowiem do Kalifornii , będzie tam bronić tytułu w kultowym turnieju rangi WTA 1000. W niedzielę z kolei zakończą się dwie mniejsze rywalizacje w Meridzie (WTA 500) i Austin (WTA 250), ale już w singlu bez udziału Polek.

Tego dnia w niemieckim mieście Leimen Martyna Kubka powalczy o swój drugi w karierze tytuł ITF w grze pojedynczej. I będzie to dla niej okazja do rewanżu na reprezentującej Finlandię za porażkę półtora roku temu w finałowym starciu turnieju ITF w Stambule.

Martyna Kubka szuka przełomu w karierze w grze pojedynczej. Jest 389. w rankingu, finał w Leimen da jej awans

W połowie lipca zeszłego roku 23-letni Martyna Kubka była już bliska wskoczenia do TOP 300 światowego rankingu, co zapewne dałoby jej możliwość rywalizacji w wyższych rangą turniejach. Choć ona i tak ambitnie wykorzystywała każdą szansę, która dawała jej możliwość rywalizacji z zapleczem światowej czołówki. Zagrała więc w eliminacjach turniejów WTA 250 w Rouen, Rabacie i Monastyrze, we Francji pokonała nawet znacznie wyżej notowaną Terezę Martincovą. Tyle że rozgrywała dobre pojedyncze spotkania, nie było przełomu w kontekście całych zmagań singlowych.