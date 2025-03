Wszyscy piłkarze Barcelony są, tylko Lewandowski usunięty. Od razu zauważyli

Vitor Roque przeniósł się do FC Barcelona z brazylijskiego Athletico Paranaense w styczniu 2024 roku. Młody napastnik był sprowadzany jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego . Dziś brzmi to dość groteskowo, ponieważ Roque ostatecznie okazał się zbyt słabym zawodnikiem nawet na Betis Sewilla .

Na początku sezonu 2024/25 Roque został wypożyczony właśnie do wspomnianego Betisu. Zanotował tam obiecujący start, ale dość szybko okazało się, że liga hiszpańska to dla Brazylijczyka wciąż za wysokie progi.

Odejście z Barcelony w decyzja ws. Lewandowskiego. Roque już go nie obserwuje

Minęło niewiele ponad pół sezonu, a już wiadomo, że Roque w Hiszpanii go nie dokończy. Ostatecznie jego wypożyczenie z FC Barcelona do Betisu zostało przedwcześnie zakończone, a piłkarz wrócił do Brazylii, aby kolejne kroki w swojej karierze stawiać w Palmeiras, czyli w klubie, z którego niedawno do Realu Madryt przeniósł się Endrick.