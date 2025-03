Mateusz Masternak gotowy zawalczyć z Pudzianowskim. Jest jednak jedno "ale"

Od kilku dni w polskich mediach aż huczy od plotek na temat przyszłości Mariusza Pudzianowskiego . Wiele mówi się o tym, że "Dominator" po wielu latach współpracy z KSW odejdzie z federacji i podpisze kontrakt z Fame MMA . Pogłoski te mocno oburzyły fanów byłego strongmana , którzy zgodnie stwierdzili, że debiut we freak fightach byłby absolutnym zniszczeniem wizerunku, na który 48-latek pracował przez wiele lat.

Mateusz Masternak o walce z Mariuszem Pudzianowskim. "Zrobilibyśmy freakową walkę, ale taką z honorem"

"Mariusz należał do tych sportowców, którzy mówili, że 'nigdy freak fighty'. Teraz zmienił zdanie, ale podobno tylko baran nie zmienia zdania. Pewnie były mocne finansowe argumenty na stole . Niby Mariusz walką z Marcinem Najmanem zapoczątkował freaki już lata temu, ale potem przekształcił się stu procentach w zawodnika mieszanych sztuk walki" - stwierdził w rozmowie z Super Expressem.

Masternak co prawda obecnie nie rozważa rozpoczęcia kariery we freak fightach, jednak gdyby zaproponowano mu odpowiednią kwotę za taką walkę, mógłby stanąć do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Padła nawet konkretna kwota. 37-latkowi zależały bowiem na pomocy domom dziecka i otworzeniu własnej siłowni.