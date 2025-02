Mimo trudności Hiszpan zapewnił, że jego drużyna wciąż ma o co walczyć i celem pozostaje kwalifikacja do Ligi Mistrzów na przyszły sezon. - Mamy jeszcze trzy miesiące. Musimy zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, być tam, znaleźć się w losowaniu. Musimy walczyć i spróbujemy to osiągnąć. To będzie sukces - podkreślił Guardiola.