Mistrzyni z Abu Zabi zaskoczona przez Polkę. Największy finał w karierze

Swój pierwszy turniej deblowy w karierze Katarzyna Piter rozegrała na przełomie maja i czerwca 2006 roku - miała wtedy 15 lat, wspólnie z Barbarą Sobaszkiewicz dotarły do półfinału zawodów ITF w Olecku. Dla pochodzącej z Poznania tenisistki gra podwójna dość długo była dodatkiem do singla, w 2014 roku znajdowała się przecież w najlepszej setce zawodniczek w rankingu WTA. A później sytuacja falowała , dużo w tej karierze było momentów ciężkich. Aż wreszcie trzy lata temu Piter uznała, że poświęci się już tylko grze podwójnej.

Latem 2023 roku zmierzyła się ze swoją krajanką z Poznania, dzieli je niemal dokładnie rok, Magdą Linette . Stanęły po dwóch stronach siatki podczas Wimbledonu , wyżej notowana Linette cieszyła się wtedy z awansu. A po meczu była pełna uznania dla Katarzyny Piter. - Myślę, że jej historia jest bardzo trudna. To, jak bardzo walczy, jest niesamowite. Sądzę, że mało kto byłby w stanie być tak silny psychicznie i cały czas się nie poddawać. Wiadomo, że miała naprawdę trudną sytuację, której ja nie jestem sobie w stanie w ogóle wyobrazić - powiedziała wtedy .

Minęło półtora roku, Katarzyna Piter zanotowała właśnie awans do największego turnieju w swojej karierze . I jest już bardzo bliska miejsca wśród 50 najlepszych deblistek świata.

WTA 500 Merida. Katarzyna Piter i Mayar Sherif w półfinale debla. Rywalkami para rozstawiona z dwójką

34-latka z Poznania nie ma stałej partnerki deblowej. Turniej WTA 500 w Meridzie jest jej szóstym w tym roku, jedynie w Hobart i Adelajdzie grała wspólnie z Włoszką Angelicą Moratelli . A tak szuka możliwości występu w danych zawodach, by wspólny ranking dał jej przepustkę. I wygląda na to, że w tym rozmowach będzie miała dużo więcej argumentów. A startów w Wielkich Szlemach może być właściwie pewna.

FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP / AFP

Katarzyna Piter / FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP / AFP

Z Piter grały już wielokrotnie w przeszłości, ale po raz ostatni - niespełna rok temu w finale WTA 125 w Lleidzie. I co ciekawe, wtedy przegrały mecz o tytuł z duetem Ellen Perez/Nicole Melihar-Martinez. A teraz ta pierwsza znów znalazła się po drugiej stronie siatki.

Australijka miała pretensje do Polki, już po meczu. Katarzyna Piter szybko odeszła, wolała się cieszyć

Fachowcy nie dawali duetowi Piter/Sherif większych szans, bo też i po drugiej stronie znalazły się zawodniczki znacznie bardziej utytułowane. Perez, wspólnie z Jeleną Ostapenko, wygrała niedawno turniej WTA 500 w Abu Zabi. Z kolei Aleksandra Panowa, doświadczona Rosjanka, która dawno temu grała wspólni z Urszulą Radwańską, triumfowała w takich zawodach tuż przed Australian Open - w Adelajdzie. Tymczasem dziś faworytki nie miały zbyt wiele do powiedzenia!

Dość szybko duet numer dwa został przełamany przy podaniu Panowej. A później doszło do powtórki, gdy siódmym gemie serwowała Perez. 5:2, gem serwisowy Piter i autostrada do wygrania seta. Pojawił się na niej drobny wybój, gdy zmarnowane zostały dwie piłki setowe - został tzw. decydujący punkt. A w nim Perez zagrała w aut, po 28 minucie cieszył się więcej duet Sherif/Piter.

A później doszło do drugiego przełamania, kończącego spotkania. Po cudownym krosowym returnie Piter. Perez nie mogła pogodzić się z porażką, jeszcze przy siatce miała duże pretensje do naszej zawodniczki. Wcześniej Australijka dostała ostrzeżenie za niesportowe zachowanie i zbyt ekspresyjną radość kierowaną do rywalek.