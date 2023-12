Ważne wejście Jakuba Modera. Trudny wieczór Arsenalu przed własnymi fanami

Niemniej jednak drugie miejsce w klubie uznawano za spory sukces, bo pozwoliło to wrócić do rozgrywek Ligi Mistrzów. Na finiszu Arsenalowi zabrakło nieco głębi składu i być może jakości. W związku z tym pion sportowy klubu latem postarał się o to, aby te braki uzupełnić. Do zespołu Mikela Artety dokooptowano Kaia Havertza i Declana Rice'a, którzy stanowią bardzo ważne elementy zespołu prowadzonego przez hiszpańskiego trenera.