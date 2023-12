Wielkie zaskoczenie w Barcelonie. "Lewy" sam podjął decyzję, nie czekał na termin

Robert Lewandowski udowodnił nie raz, że potrafi zaskoczyć - również swoje najbliższe otoczenie. Po raz kolejny zrobił to w czwartek, pojawiając się w centrum treningowym Barcelony dzień przed oficjalnym wznowieniem przygotowań do drugiej części sezonu. Hiszpańskie media uważają, że w wykonaniu Polaka to początek batalii o zachowanie miejsca w wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii. Dzień wcześniej do stolicy Katalonii zawitał Vitor Roque.