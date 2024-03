San Marino miało kolejną w ciągu kilku dni okazję, by przerwać trwającą od 2004 roku passę bez zwycięstwa. W czwartek i niedzielę mierzyło się sparingowo z reprezentacją Saint Kitts i Nevis. Po porażce 1:3 przyszedł remis 0:0. Choć nie udało się wygrać, to było to pierwsze nieprzegrane spotkanie Sanmarińczyków od listopada 2022 roku.