Michał Probierz straci posadę dwa dni po barażu? Podjęto już pierwszą decyzję

Wielkimi krokami zbliża się wieczór prawdy. We wtorek reprezentacja Polski rozegra mecz, który ostatecznie zadecyduje o losach awansu do finałów Euro 2024. Co czeka selekcjonera Michała Probierza, jeśli potyczka z Walią zakończy się porażką? Niespełna dwie doby później szef kadry może pożegnać się z posadą, którą piastuje ledwie od sześciu miesięcy. Decyzja zapadnie na czwartkowym posiedzeniu zarządu PZPN.