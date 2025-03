Rosja jednak zagra na mundialu? Szokujący pomysł działacza, rozpętał burzę

Rosjanie pozostają wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej, ale mimo to udaje im się znajdywać kolejnych rywali chętnych do sparingów. Są to jednak w większości oponenci z futbolowych peryferii, którzy wyjeżdżają z Rosji najczęściej z bagażem kilku bramek. Tak było w przypadku Brunei (11:0), Syrii (4:0), Grenady (5:0), a we wtorek do tego grona dołączyła Zambia.