Reprezentant Polski kuszony przez wielkie marki. Klub żąda za niego fortuny

Szymańskiego chcą wielkie marki, choć obniżył loty

Sebastian Szymański na dobre wbił się do świadomości europejskich obserwatorów futbolu podczas sezonu 2022/2023. Będąc w Feyenoordzie imponował skutecznością, ale też czystymi umiejętnościami piłkarskimi. Gdy po zaledwie roku w Holandii przeniósł się do Turcji , bynajmniej nie obniżył poziomu. Fenerbahce na pewno nie żałowało wydanych na reprezentanta Polski dziesięciu milionów euro, gdy ten zanotował 13 bramek i 19 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Fenerbahce gotowe na rozstanie z Szymańskim. Padła konkretna kwota

Gdyby rzeczywiście doszło do takiej operacji, mówilibyśmy o jednym z największych transferów w historii polskiej piłki nożnej. Żądana przez Fenerbahce kwota uplasowałaby Szymańskiego na piątej pozycji, obecnie zajmowanej przez Krzysztofa Piątka. Gdy napastnik przenosił się do Bundesligi, Hertha Berlin zapłaciła za niego 24,5 milionów euro. Przed Szymańskim znajdowaliby się tylko Grzegorz Krychowiak (27,5 mln euro za transfer do Paris Saint-Germain), Arkadiusz Milik (32 miliony euro do SSC Napoli), Piątek (35 mln do AC Milan) i Robert Lewandowski (45 mln euro do FC Barcelona).