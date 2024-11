Trwa odliczanie do kontraktu Zmarzlika. Mistrz musi podjąć decyzję, to może być rekord

Zmarzlik już teraz zarabia w Motorze wielkie pieniądze

Swoją drogą ze Zmarzlikiem jest tak, że on już od dłuższego czasu wyznacza trendy, jeśli chodzi o zarobki w żużlu. Jeszcze za czasów startów w Stali Gorzów miał umowę sięgającą 3,5 miliona złotych. Już wtedy wydawało się, że mówimy o kosmicznych pieniądzach. Transfer do Motoru dał mu dodatkowy zastrzyk gotówki.

Tym ruchem Zmarzlik może przebić Madsena

Nawet jeśli założymy, że Duńczyk faktycznie jest teraz numerem jeden na liście płac, to wcale nie musi potrwać to długo. Zmarzlika umowa z Motorem kończy się za rok, a to już najlepszy czas do tego, aby rozmawiać z klubem o przyszłości.