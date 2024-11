Reprezentant Polski przyznał się do "oszustwa". I nagle wypalił. "Nie czuję się z tym źle"

Michael Ameyaw w udzielonym niedawno wywiadzie przyznał się do "naciągnięcia" sędziego podczas jednego z hitów PKO BP Ekstraklasy.

Ameyaw: nie będę owijał w bawełnę - przyaktorzyłem

Michael Ameyaw na początku września zgodził się na przeprowadzkę. Przeniósł się do Rakowa Częstochowa, a Piast Gliwice otrzymał za niego okrągły milion euro. Przebojowy skrzydłowy na pewno nie żałuje swojej decyzji. W zespole Marka Papszuna z miejsca wskoczył do wyjściowego składu, co następnie zaowocowało debiutem w reprezentacji Polski.