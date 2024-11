Prezes może mu tego nie wybaczyć. Znowu zawiódł, a zażądał podwyżki

Drużyna Betard Sparty Wrocław jest fantastycznie zorganizowana. To przede wszystkim zasługa prezesa, Andrzeja Rusko. Choć ostatecznie władze klubu doszły do porozumienia z Maciejem Janowskim to tego nigdy nie zapomną. Zawodnik publicznie żalił się na klub, co z pewnością zostanie w pamięci działaczy. Patrząc na sposób zarządzania zespołem, można przypuszczać, że może to być ostatni sezon Macieja Janowskiego w Sparcie.