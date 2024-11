Julian Alvarez już od jakiegoś czasu zaliczany jest do grona najpopularniejszych piłkarzy młodego pokolenia. Latem Argentyńczyk opuścił szeregi Manchesteru City, z którym sięgał po triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023, aby dołączyć do Atletico Madryt. Do hiszpańskiego klubu przeniósł się za imponujące 75 milionów euro.