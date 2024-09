Real Madryt ukarał rywali za wybitną nieskuteczność. Decydowały rzuty karne

W pierwszej połowie zabrakło tylko goli

A po pierwszym kwadransie do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. I to jak! Już w 25. minucie w spojenie poprzeczki ze słupkiem huknął Luka Sucić. W odpowiedzi do skomplikowanej interwencji zmusił Remiro Antonio Ruediger, ale to nie zbiło Basków z pantałyku. W 36. minucie bramka ponownie zadrżała pod wpływem strzału jednego z ich zawodników. Tym razem w poprzeczkę uderzył Sheraldo Becker. Indolencja w obronie i brak konkretów we wrogim polu karnym to nie były jedyne problemy, z którymi do szatni schodził Ancelotti. Włoch już w pierwszej połowie musiał przeprowadzić zmianę, bo do długiej listy kontuzjowanych dołączył Brahim Diaz. Hiszpana z marokańskim paszportem zmienił Rodrygo.