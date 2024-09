Przyszłość ulubieńca Probierza coraz klarowniejsza. Klub podjął decyzję

Probierz buduje Dawidowicza dla reprezentacji Polski

Dawidowicz zadebiutował w reprezentacji Polski już w 2015 roku, ale do niedawna miał ogromny problem, by zaistnieć w niej na stałe. Po debiucie musiał czekać ponad pięć lat na kolejną szansę, ale po eliminacjach do Euro 2021 ponownie zniknął z radarów selekcjonerów. Drugie życie w kadrze dał mu Michał Probierz. 29-latek otrzymał swoją szansę w barażach o awans na niedawne mistrzostwo Europy i od tamtej pory jest stałym elementem zespołu. Na ten moment może pochwalić się serią czterech kolejnych spotkań dla biało-czerwonych rozegranych w pełnym wymiarze czasowym.

Rozwiązanie przyszłości Dawidowicza coraz bliżej. Klub stawia sprawę jasno

Hellas Werona bez wątpienia jest zadowolony z Dawidowicza. Gdy tylko Polak jest zdrowy, może liczyć na pewny plac. W tym sezonie rozegrał komplet minut w Serie A, tylko w przegranym meczu pucharowym pojawił się na murawie, wchodząc z ławki rezerwowych. Obecna umowa defensora obowiązuje jednak tylko do końca tego sezonu, więc zarówno gracz, jak i selekcjoner musieli mieć z tyłu głowy temat przyszłości 29-latka. Głośno poniosły się przecież słowa Probierza w końcówce wrześniowego zgrupowania, w których apelował, by jego piłkarze dążyli do tego, by jak najwięcej grać w swoich zespołach. Stabilizacja sytuacji Dawidowicza z pewnością byłaby zatem na rękę selekcjonera i całej reprezentacji Polski.