Kolega Lewandowskiego przeniósł formę do reprezentacji. Co za bramka [WIDEO]

Na kłopoty Raphinha. Co za forma gwiazdy FC Barcelona

Niebywałą transformację przeszedł Raphinha, odkąd do FC Barcelona trafił Hansi Flick. Zawodnik, którego latem większość kibiców i ekspertów najchętniej wypchnęłaby z klubu, w ciągu kilku miesięcy zmienił się w jednego z najlepszych ofensywnych graczy na świecie. Nie są to zbyt mocne słowa; 27-latek już w połowie listopada może pochwalić się double-double. Ma na koncie aż 12 bramek i 10 asyst w 17 spotkaniach FC Barcelona we wszystkich rozgrywkach. Brazylijczyk stał się spoiwem ofensywy najskuteczniejszego zespołu w Europie, idealnie uzupełniając Roberta Lewandowskiego i Lamine'a Yamala.