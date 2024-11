ATP Finals. Niezwykły wyczyn Amerykanina. W końcu zjedna sobie fanów?

Taylor Fritz o krok od półfinału ATP Finals

“Szczerze mówiąc, zamierzam poddać się swojej rutynie, tak jakbym miał grać w półfinale. Będę sprawdzał wynik. Zazwyczaj jednak nie oglądam zbyt dużo tenisa i nie sądzę, żeby dzisiejszego wieczoru miało było inaczej. Będę co jakiś czas zerkać na wynik, ale nie skupiam się na tym przesadnie. Jeśli wygranie dwóch meczów i jedna przegrana z aktualnym nr 1 na świecie nie są wystarczające, by wyjść z grupy, to trudno. Jest, jak jest" - przyznał otwarcie Fritz na konferencji po wygranym meczu z Alexem de Minaurem.

Niezwykły wyczyn Amerykanina. W końcu zjedna sobie fanów?

Podobne podejście, pełne akceptacji do biegu wydarzeń, Fritz prezentuje w sprawie bycia okrzykniętym pierwszą rakietą amerykańskiego tenisa. Po tym, jak dotarł do finału tegorocznego US Open, gdzie doznał bolesnej porażki z Jannikiem Sinnerem , przyznał, że czuł, jakby zawiódł wszystkich Amerykanów. Dziś już nieco inaczej patrzy na rzeczywistość.

“Nie sądzę, żeby ktokolwiek był wystarczająco brany pod uwagę, dopóki nie wygra wielkiego szlema. Myślę, że przez te wszystkie lata pokazywałem, że to właśnie ja osiągam najlepsze wyniki. Jeśli ludzie myślą, że nie jestem wystarczająco dobry, aby wygrać szlema, to oczywiste jest, że będą patrzeć na młodszych ludzi, którzy ich zdaniem mają większy potencjał. Pokazałem wynikami, dlaczego jestem najlepszym amerykańskim tenisistą w ostatnich kilku latach. Pozwalam, by to moje wyniki mówiły za mnie. Jeśli to nie wystarcza ludziom, to muszę to zaakceptować. Niektórzy ludzie po prostu wolą zawodników z bardziej widowiskową grą" - stwierdził Fritz.