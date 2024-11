Kacper Urbański zmieni klub? Zaskakujące doniesienia. "To dlatego nie gra"

Kacper Urbański wyjeżdżał z Polski z łatką sporego talentu, ale nigdy nie miał takiego pr-u, jaki zbudował sobie jego rok starszy imiennik - Kapcer Kozłowski. To właśnie były pomocnik Pogoni Szczecin jako pierwszy dostał także szansę debiutu w reprezentacji Polski. Wydarzyło się to jeszcze, gdy selekcjonerem naszej kadry był Paulo Sousa. Kozłowski zagrał na mistrzostwach Europy w 2021 roku i wówczas pobił nawet jeden z rekordów, zabierając go z rąk Jude'a Bellinghama.

