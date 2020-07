Konrad Wrzesiński zdobył bramkę w wygranym 3-0 przez Kajrat Ałmaty meczu z Żetysem Tałdykorgan. Całe spotkanie dla gospodarzy rozegrał także Jacek Góralski.

Wrzesiński trafił do bramki rywala w 56. minucie, podwyższając wynik meczu na 2-0. Dla polskiego skrzydłowego było to już drugie trafienie w czwartym spotkaniu tego sezonu. Wrzesiński ma także na swoim jedną asystę.

26-letni zawodnik rozegrał całe spotkanie, podobnie jak jego kolega z zespołu, reprezentant Polski, Jacek Góralski.



Kajrat jest liderem tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów w czterech meczach.

Wrzesiński jest piłkarzem kazachskiego klubu od stycznia 2019 roku, kiedy trafił tam z Zagłębia Sosnowiec. Góralski gra w Kajracie od stycznia obecnego roku.

Zdjęcie Konrad Wrzesiński / Michał Chwieduk / Newspix

WG

