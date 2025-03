Doskonała okazja, ale co zrobił Ronaldo? Koszmar kapitana, nie mogli uwierzyć

Dania wygrała pierwszy mecz z Portugalią i przybliżyła się do awansu do półfinału Ligi Narodów. W rewanżu Cristiano Ronaldo i spółka musieli gonić wynik, ale i tak byli postrzegani jako faworyt do zwycięstwa. Już w pierwszej połowie lider i kapitan drużyny z Półwyspu Iberyjskiego znalazł się w znakomitej okazji do strzelenia gola. Ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu spektakularnie ją zmarnował.