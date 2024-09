Dariusz Dziekanowski: Gdzie jest młodzież?!

Jedną z najważniejszych z nich jest wprowadzanie młodzieży do pierwszej drużyny. W kadrze meczowej na pierwsze spotkania sezonu pojawiało się wielu młodych zawodników. W spotkaniach eliminacji Ligi Europy mieliśmy pewnego rodzaju przegląd legijnej młodzieży, która puka do pierwszej drużyny. Na boisku pojawili się Jan Ziółkowski, Wojciech Urbański, Jakub Żewłakow, Igor Strzałek, Mateusz Szczepański, Jordan Majrzchak i Jakub Adkonis.

Tymczasem w niedzielne popołudnie na boisku przy Łazienkowskiej w drugiej połowie pojawia się Ariel Mosór. Tyle że nie w ekipie Legii, a w Rakowie. Pamiętamy historię tego chłopaka - trzy lata temu postanowił odejść z Legii, bo nie widział dla siebie szansy na regularne występy w pierwszej drużynie. Odszedł za darmo do Piasta Gliwice, teraz jest w Rakowie kupiony za 1 milion euro i trener Marek Papszun nie boi się go posłać na boisko w tak ważnym spotkaniu. W tej samej kolejce w meczu Lecha Poznań z aktualnym mistrzem Polski, czyli Jagiellonią od początku gra 18-letni Michał Gurgul oraz 20-letni Antoni Kozubal .

Przytaczam te fakty, gdyż budzi to moje obawy o przyszłość i coraz rzadziej mogę pochwalić trenera warszawskiej drużyny za coś efektownego, co robi na boisku jego zespół. Nie może na stałe zagościć w jego ustach wypowiedź Jose Mourinho: "Lepsza drużyna przegrała"...

Jest takie powiedzenie: kto stoi w miejscu, ten się cofa. Przypominam je, bowiem praca w takim klubie jak Legia ma to do siebie, że nie można zbyt długo cieszyć się tym, co wydarzyło się kilka tygodni temu. Liczy się każdy dzień, każdy mecz i jeśli nie ma progresu, nowego pomysłu i nowego ducha, który dałby impuls do większych postępów, to przychodzi stagnacja i zaczyna wszystko kuleć. Jeszcze niedawno kibice warszawskiej drużyny unosili się z radości po wygranym dwumeczu z Broendby Kopenhaga. Potem owszem, były wysokie wygrane z Radomiakiem (4:1) i Motorem Lublin (5:2), ale pojedynki z ligową czołówką już nie wyglądają tak dobrze:1:2 z Piastem, 1:1 ze Śląskiem, teraz 0:1 z Rakowem. I co istotne, gra Legii wygląda mało efektownie.