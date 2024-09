Co dalej z Zalewskim? Niespodziewany zwrot akcji. Włosi w wielkiej desperacji

Przełomowe wieści dla Nicoli Zalewskiego. Jak donoszą włoskie media, reprezentant Polski w najbliższych dniach może doświadczyć aktu łaski ze strony władz AS Roma. Polak został odsunięty od kadry pierwszego zespołu, ale... okazuje się, że ponownie stał się bardzo potrzebny. To efekt kontuzji Alexisa Saelemaekersa. W niedzielnym meczu z Genoą (1:1) reprezentant Belgii doznał kontuzji stawu skokowego i będzie musiał przejść operację. Czeka go co najmniej dwumiesięczna absencja.