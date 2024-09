Wojciech Szczęsny w niespodziewanej roli. Połączył siły ze znanym raperem, historyczna chwila

Choć Wojciech Szczęsny stanowczo i zarazem oficjalnie ogłosił pod koniec sierpnia zakończenie piłkarskiej kariery , nie brakuje głosów, że bramkarz nie powiedział jeszcze w sporcie ostatniego słowa. Zbigniew Boniek uważa, że wzorem wielu bokserów 34-latek z jakiś czas wróci do gry w piłkę. Na to się jednak nie zanosi w najbliższym czasie.

Nagła decyzja Szczęsnego zaskoczyła świat sportu. Nie każdy był zadowolony

- Gdyby to ode mnie zależało, gdybym pracował w strukturach Juventusu, to zrobiłbym wszystko, by zatrzymać Szczęsnego i to nie tylko do końca trwania umowy, a na kilka kolejnych lat. Na pewno szukałbym każdego sposobu, by tak zrobić. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Może po prostu Szczęsny chciał poświęcić się rodzinie? - nie gryzł się w język Gianluca Zambrotta.