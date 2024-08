Dantejskie sceny w Brazylii. Policja otworzyła ogień w stronę kibiców

Gumowe kulki i gaz pieprzowy na trybunach meczu Copa Libertadores

Kibice z Ameryki Południowej w ostatnim czasie ponownie dali o sobie znać. Do zdarzenia doszło w trakcie spotkania w ramach 1/8 finału Copa Libertadores, czyli odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów . Nie trzeba było martwić się o temperaturę spotkania, bo gdy mierzą się ze sobą zespoły z Brazylii i Argentyny, emocje są gwarantowane. Ostatecznie Atletico Mineiro wygrało u siebie z San Lorenzo 1:0, co po remisie w pierwszym starciu premiowało Brazylijczyków.

Osobny "mecz" rozgrywał się jednak na trybunach. W pewnym momencie kibice obu drużyn starli się ze sobą, co zmusiło policję do interwencji . Służby mundurowe ani myślały się patyczkować. W ruch poszła broń na gumowe kulki, a także gaz pieprzowy.

Latynoski temperament nie po raz pierwszy dał o sobie znać

To nie pierwszy raz, gdy kibiców i służby porządkowe z Ameryki Południowej dali się ponieść. Przypomnijmy, że finał Copa Libertadores z 2018 roku został aż dwukrotnie przełożony. Kibice River Plate obrzucili wówczas kamieniami autokar piłkarzy Boca Juniors, po czym rozpylili gazy: pieprzowy i łzawiący. Choć prezes FIFA Gianni Infantino naciskał, by mimo tego rozegrać spotkanie, obie strony doszły do porozumienia o przełożeniu starcia na kolejny dzień, po czym... ponownie go odroczono.