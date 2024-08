Skandaliczne sceny w polskiej lidze. 20 minut przerwy, a potem grad bramek

Przerwa już po dwudziestu minutach. Powodem race na murawie

Niestety już podczas pierwszych czterdziestu pięciu minut dali znać o sobie niezadowoleni kibice z Łodzi. W sektorze gości odpalono materiały pirotechniczne. Fanom przyjezdnych ewidentnie zależało na przerwaniu potyczki, ponieważ race zostały wystrzelone na boisko . Sędzia, widząc te "popisy", błyskawicznie nakazał ewakuację obu drużyn do szatni. Pauza potrwała długo, bo prawie pół godziny. W jej trakcie media społecznościowe zalały się wpisami dotyczącymi walkowera.

"Brawo kibole ŁKS-u. Jesteście sfrustrowani wynikami, więc robicie wszystko, by z Wartą ŁKS nawet nie miał szansy powalczyć o 3 punkty. To powinien być walkower. Serce by nie chciało, rozum tak. Samo piro nawet mi się podoba, rzucanie nim na boisko już nie" - napisał choćby Mariusz Bielski. "Decyzją arbitra mecz przerwany. Chyba naprawdę ktoś tu chce walkowera" - oznajmił Krzysztof Sędzicki.