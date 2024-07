Skandal, dantejskie sceny. Finał Copa America opóźniony o 82 minuty

Copa America 2024. Okropne sceny przed finałem Argentyna - Kolumbia

Wszystko to z powodu dantejskich scen, do jakich doszło pod Hard Rock Stadium - wedle relacji m.in. Goal.com czy "USA Today" obiekt padł ofiarą prawdziwego szturmu kibiców nieposiadających biletów na finał - część z nich miała przedrzeć się faktycznie na trybuny, co wywołało niewyobrażalny chaos.

Copa America z poważnymi problemami organizacyjnymi. Co z MŚ 2026?

Nie jest to pierwszy taki przykry incydent na tegorocznym Copa America - kolumbijscy fani wcześniej np. starli się z... Darwinem Nunezem, reprezentantem Urugwaju. Zbierając to wszystko do kupy, trudno nie martwić się o mundial 2026, który odbędzie się również m.in. w USA. Oczywiście pod względem organizacyjnym są to różne turnieje, natomiast ziarno niepokoju zostało tu bez wątpienia zasiane.