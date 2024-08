Brązowe medalistki nie mogą utrzymać się ze sportu. "Trudno byłoby wyżyć"

Nie tak to powinno wyglądać. Brązowe medalistki z Paryża, drużyna szpadzistek, wróciły już do szarej rzeczywistości. Wróciły już do normalnych zadań, a na treningi poświęcają swój czas wolny, którego nie ma wcale tak dużo. Wyznały, że nie mogłyby się utrzymać z uprawiania sportu. Niektóre z ich rywalek były zdziwione, że dobrym rozwiązaniem nie są również stypendia sportowe. Szpadzistki zwróciły uwagę na jedno.