Listy dotyczą sędziów głównych i to na nich będzie skupiał się ten artykuł. Aktualnie wśród mężczyzn z całej federacji UEFA znajduje się 283 arbitrów międzynarodowych, przy czym z Polski mamy ich zaledwie 7. W komunikacie wysłanym do związków, została zawarta informacja, że z list zostali usunięcie tylko ci arbitrzy, którzy zakończyli już międzynarodowe kariery, a najbliższe spadki i awanse przewidziane są na zimę, gdy zakończy się pierwsza rudna.

W strukturach sędziowskich UEFA, arbitrzy międzynarodowi dzielą się na 4 kategorie: Elite, First, Second i Third. Każda z nich to inny poziom doświadczenia i umiejętności. Nowi sędziowie UEFA trafiają do najniższej grupy, czyli Third. Z biegiem czasu mają oni szanse awansować wyżej, a z pewnością celem każdego jest zakwalifikowanie się do grupy Elite, w której skład wchodzi 27 najlepszych sędziów w Europie.

To właśnie sędziowie z tej grupy mają szanse prowadzić najważniejsze spotkania UEFA, a w tym wszystkie turnieje, mecze Ligi Mistrzów i Europy. Arbitrzy z grup Second i Third najczęściej prowadzą rozgrywki młodzieżowe, a także kwalifikacyjne do europejskich pucharów.

W jakich grupach znajdują się Polacy?

W grupie Elite znajduje się Szymon Marciniak, który międzynarodowym arbitrem jest od 2011 roku. W kategorii First na 53 arbitrów z Europy, mamy aż 4 Polaków; Daniel Stefański (od 2013), Bartosz Frankowski (2014), Paweł Raczkowski (2013) i Paweł Gil (2009). Grupę Second tworzy 84 sędziów, a nasz kraj reprezentuje Krzysztof Jakubik (2017). W najniższej kategorii mamy także jednego Polaka - Tomasza Musiała (2014), a grupę tę tworzy aż 119 sędziów.

Zmiany w grupie Elite

W przyszłym roku możemy spodziewać się kilku zmian w grupie Elite. Już teraz wiemy, że niemiecki sędzia Felix Brych zapowiedział koniec kariery międzynarodowej i podejrzewam, że w jego miejsce "wskoczy" jego rodak Daniel Siebert, który dobrze zaprezentował się na EURO 2020. Dodatkowo wiemy już oficjalnie, że Björn Kuipers kończy karierę, a swój ostatni mecz poprowadzi na początku sierpnia. W zagranicznych mediach pojawiały się także plotki o rzekomym zakończeniu kariery Mateu Lahoza, który także należy do grupy Elite, jednak został on wyznaczony do prowadzenia meczu Dinamo - Legia.

Jak wygląda to u kobiet?

W piłce nożnej kobiet UEFA także wyróżnia 4 kategorie sędzi międzynarodowych. Na 125 miejsc, mamy 4 Polki. Dwie znajdują się w grupie First: Ewa Augustyn i Monika Mularczyk, a dwie w grupie Third: Michalina Diakow i Katarzyna Lisiecka-Sęk. Warto dodać, że Ewa Augustyn znalazła się w szerokiej kadrze kandydatek, które mają szanse pojechać na mistrzostwa świata, które w 2023 roku odbędą się w Australii i Nowej Zelandii.

Do grupy sędziów międzynarodowych należą także polscy sędziowie futsalu. W grupie First jest Tomasz Frąk, w Seoncd Sławomir Steczko, a w trzeciej kategorii znajduje się Dominik Cipiński, Damian Grabowski i Katarzyna Netkowska.