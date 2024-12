Gablota z medalami i pucharami w domu Pawła Fajdka jest szczelnie wypełniona. Młociarz ma na swoim koncie mnóstwo tytułów i zwłaszcza podczas mistrzostw świata dominował latami. Pięciokrotnie zdobywał na tej imprezie złoty krążek. Zdecydowanie gorzej wiodło mu się natomiast na igrzyskach olimpijskich. Do dziś wypomina mu się to, co wydarzyło się w 2012 i 2016 roku. Wówczas Fajdek odpadł już w kwalifikacjach.

