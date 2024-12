Dom Piotra Żyły potrafi zachwycić. Ostatnio pojawił się w nim luksusowy element

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu

Dom modułowy wybudowany po to, by Piotr Żyła i jego partnerka mieli gdzie spędzać wolny czas i mieszkać w komfortowych warunkach stał się centrum ich życia. Ziętek dobrze sprawdza się jako pani domu i pokazuje często to, co można odnaleźć w środku - można znaleźć tam spory salon, sypialnię, aneks kuchenny i dwie łazienki. Prócz tego para może pochwalić się sporym tarasem.