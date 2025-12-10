Oto bohater Barcelony. Skradł show Lewandowskiemu i kolegom. W Hiszpanii aż huczy

FC Barcelona pokonała Eintracht Frankfurt 2:1, mimo że od 21. minuty przegrywała po golu Ansgara Knauffa. Naciskała jeszcze w pierwszej połowie, ale odwrócenie losów meczu uzyskała dopiero chwilę po powrocie z przerwy. Bohaterem został prawy obrońca Jules Kounde, który w 50. i 53. minucie pokonał głową Michaela Zetterera.

Sytuacja w tabeli "Dumy Katalonii" trochę się więc polepszyła, ale o jej stracie do czołówki mówi fakt, że przesunęła się w tym momencie dopiero na 14. pozycję, a przed nami jeszcze środowe spotkania. Z drugiej strony nie bardzo jest komu dziś wyprzedzić "Blaugranę", może to zrobić jedynie Newcastle, remisując co najmniej z Bayerem, albo właśnie zespół z Leverkusen, jeśli zatriumfuje nad "Srokami".

Niemniej jednak podopieczni Hansiego Flicka realizują plan zakładający komplet 9 oczek w ostatnich 3 kolejkach, który najpewniej da miejsce w czołowej ósemce. Jedno potknięcie będzie prawdopodobnie oznaczało koniec szans na TOP8. W styczniu mistrzowie Hiszpanii zagrają ze Spartą Praga i Kopenhagą.

Jules Kounde na okładkach w Katalonii, dał wygraną nad Eintrachtem. "Bohater"

Twarzą numer jeden na środowych okładkach jest oczywiście Jules Kounde. "Heros. Dał kluczową wygraną, by dalej walczyć o wszystko. Flick Team musiał znowu odrabiać wynik" - czytamy w "Mundo Deportivo". Wcześniej gonił rezultat z Deportivo Alaves, Atletico Madryt i z Realem Betis w sobotę.

"Sport" po prostu pogratulował Francuzowi. "Brawo!" - głosi tytuł.

Madrycka "Marca" mocniej skupia się na szlagierze Real - Manchester City i potencjalnej grze o posadę Xabiego Alonso, ale oczywiście zanotował wydarzenia ze Spotify Camp Nou. Pisze o "strachu i remontadzie" a "As" o "Kounde wcielającym się w rolę dziewiątki, by uratować Barcelonę". Fakt faktem, że defensor skradł show Robertowi Lewandowskiemu i innym zawodnikom ofensywnym.

W najbliższym meczu Barcelona zagra także u siebie z Osasuną (sobota, 18:30).

