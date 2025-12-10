Jest w sztabie Igi Świątek. Pracuje jednak nie tylko z nią. Spore zaskoczenie

Iga Świątek od lat współpracuje z Ryszczukiem i bardzo dobrze się z nim dogaduje. Ten duet zdobył już wspólnie niejedno trofeum i lubi ze sobą spędzać czas, co pokazują choćby rozmowy o filmach czy wspólne zdjęcia tenisistki z trenerem. To właśnie ze Świątek spośród wszystkich sportowców Ryszczuk spędza w ciągu roku najwięcej czasu i to z nią jest najbardziej kojarzony.

Iga Świątek nie jest jedyna. Maciej Ryszczuk współpracuje też z innymi sportowcami

Maciej Ryszczuk na stronie "Głosu Fizjoterapeuty" opowiadał w 2021 roku o swojej drodze do zajęcia się tym zawodem. Głośno wspominał o swoim zainteresowaniu sportem i trenowaniu m.in. siatkówki i lekkoatletyki. Jak się okazało, już na początku swojej kariery miał okazję do opieki nad polskim mistrzem olimpijskim.

Na początku pod okiem mojego szefa brałem udział w fizjoterapii Tomka Majewskiego, a podczas zgrupowań też innych najlepszych polskich lekkoatletów

Później zaczął współpracować przede wszystkim z lekkoatletami, a także z tenisistami z zagranicy. W czasie pandemii okazało się, że nowego fizjoterapeuty szuka dla siebie Iga Świątek. "Gdy zaczęliśmy naszą współpracę, Iga jeszcze nie była tak znana, jak teraz, to było kilkanaście tygodni przed jej głośną wygraną wielkoszlemowego Rolanda Garrosa" - mówił Ryszczuk.

Wyjaśnił też, że tenis zabiera niezwykle dużo jego czasu, ale nie oznacza to, że poza Igą Świątek nie ma nikogo więcej pod swoją opieką. "Cały czas jesteśmy w rozjazdach, poza domem spędzam ok. 40 tygodni rocznie. Mam grupę stałych pacjentów, którym poświęcam czas pomiędzy zgrupowaniami" - tłumaczył.

Maciej Ryszczuk ma pod swoją opieką mistrza Europy

W 2021 roku pod swoimi skrzydłami Ryszczuk miał przede wszystkim Igę Świątek i Damiana Czykiera, polskiego płotkarza, wówczas najlepszego z Biało-Czerwonych startujących w tej dyscyplinie. Teraz "portfolio" trenera od przygotowania fizycznego rozrosło się jeszcze o dwie znane postaci ze świata sportu.

Jedną z nich jest Katarzyna Kawa, tenisistka, która nie może być z Ryszczukiem w stałym kontakcie, tak jak Świątek, ale korzysta z jego pomocy, gdy tylko jest to możliwe. Drugą zaś osobą jest Jakub Szymański, który w ostatnich latach stał się rewelacją na halowych mistrzostwach Europy.

Szymański ma za sobą srebro HME w Stambule z 2023 roku i złoto zdobyte w Apeldoorn w 2025 roku w biegu na 60 metrów przez płotki. To również rekordzista Polski na swoim koronnym dystansie z czasem 7,39 oraz na 110 metrów (13,25). Maciej Ryszczuk może się za to cieszyć, że pod jego opieką znaleźli się młodzi sportowcy gotowi do tego, by dalej się rozwijać i walczyć o najwyższe cele.

