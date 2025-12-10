Real Madryt - Manchester City. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz Real Madryt - Manchester City w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej, a także dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Manchester City. Liga Mistrzów. Gdzie obejrzeć dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Bez wątpienia największym hitem 6. kolejki Ligi Mistrzów jest mecz Realu Madryt z Manchesterem City. "Królewscy" w ostatnich tygodniach prezentują się bardzo słabo. Wszystko zaczęło się od porażki 0:1 z Liverpoolem dwie kolejki temu. Od tamtego spotkania piłkarze Xabiego Alonso rozegrali sześć meczów, z czego wygrali tylko dwa, aż trzy zremisowali i jedno przegrali, te ostatnie z Celtą Vigo. W szeregach Realu wyraźnie nie dzieje się dobrze, a drużyna na tle rywali wygląda zazwyczaj bardzo słabo.

W nieco innym położeniu jest Manchester City. Drużyna Pepa Guardiol po dwóch porażkach z Newcastle i Bayerem Leverkusen odniosła trzy zwycięstwa. W grze obronnej ma ona jednak wiele do poprawy, ponieważ straciła dwa gole w wygranym 3:2 meczu z Leeds, a w kolejnym pokonała Fulham, strzelając pięć bramek, ale tracąc przy tym aż cztery. "Obywatele" mają co prawda o dwa punkty mniej od Realu w tegorocznej edycji LM, ale wcale nie oznacza to, że są słabszym zespołem.

Spotkania Realu Madryt z Manchesterem City są już jednym z klasyków Ligi Mistrzów. Obie drużyny zagrały przeciwko sobie w tych rozgrywkach 14 razy. Bilans minimalnie jest na korzyść "Królewskich", którzy triumfowali pięć razy, przy czterech remisach i triumfach City.

