Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, oto co zrobił Wojciech Szczęsny. Tak potraktował Hiszpana

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po wyleczeniu kontuzji przez Joana Garcię Wojciech Szczęsny pełni funkcję rezerwowego dla młodszego kolegi. Wszystkie spotkania spędza na ławce rezerwowych, skąd w razie potrzeby pojawi się na boisku w barwach Barcelony. Co ciekawe, podczas niedawnego meczu z Realem Betis Polak swoich zachowaniem nieco zdenerwował jednego z kolegów, a wszystko zostało nagrane.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East NewsEast News

Po bardzo dobrym poprzednim sezonie w Barcelonie w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego 35-latek zdecydował się pozostać w zespole na dłużej. W aktualnej kampanii pełni jednak funkcję rezerwowego i zdaje się pierwszym wyborem Hansiego Flicka w przypadku kontuzji niedawno sprowadzonego Joana Garcii.

Co ciekawe, były reprezentant Polski miał już okazje zaprezentować się kibicom "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Wobec urazu 24-latka rozegrał w tej kampanii dziewięć spotkań. Nie były to zdecydowanie możliwie najlepsze występy, bowiem w żadnym z nich Szczęsny nie zanotował czystego konta. Mimo to udało się wygrać pięć z nich i jeden zremisować. Do tego doszły trzy porażki.

Po powrocie Hiszpana do zdrowia nasz zawodnik wrócił jednak na ławkę, skąd ogląda mecze swojej drużyny. Ta szczególnie dobrze radzi sobie w LaLidze, gdzie jest niepokonana od sześciu meczów i okupuje 1. miejsce w tabeli z czterema "oczkami" przewagi nad drugim Realem Madryt.

Podczas ostatniego spotkania Blaugrany wygranego z Realem Betis 5:3 miejsce miała dość śmieszna sytuacja z udziałem Polaka oraz jednego z jego zespołowych kolegów.

Nagranie ze Szczęsnym hitem internetu, nie do wiary

W pewnym momencie starcia na ławce Estadio Benito Villamarin Szczęsny lekko rzucił plastrem w głowę Pedriego. Pomocnik nie wydawał się zbyt szczęśliwy z tego powodu i skierował do 35-latka kilka słów. Wszystko zostało nagrane, a całe wideo w serwisie X pod profilem "perdihqs" zgromadziło ponad 275 tysięcy odtworzeń.

Następne spotkanie FC Barcelona rozegra już we wtorek 9 grudnia. Będzie to mecz w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

DJB: Jak łaskawe okazało się losowanie grup mistrzostw świata? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Gigant Serie A marzy o Lewandowskim. Hiszpanie odpowiedzieli, już wszystko wiedzą

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja