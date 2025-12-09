Nie do wiary, oto co zrobił Wojciech Szczęsny. Tak potraktował Hiszpana

Po bardzo dobrym poprzednim sezonie w Barcelonie w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego 35-latek zdecydował się pozostać w zespole na dłużej. W aktualnej kampanii pełni jednak funkcję rezerwowego i zdaje się pierwszym wyborem Hansiego Flicka w przypadku kontuzji niedawno sprowadzonego Joana Garcii.

Co ciekawe, były reprezentant Polski miał już okazje zaprezentować się kibicom "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Wobec urazu 24-latka rozegrał w tej kampanii dziewięć spotkań. Nie były to zdecydowanie możliwie najlepsze występy, bowiem w żadnym z nich Szczęsny nie zanotował czystego konta. Mimo to udało się wygrać pięć z nich i jeden zremisować. Do tego doszły trzy porażki.

Po powrocie Hiszpana do zdrowia nasz zawodnik wrócił jednak na ławkę, skąd ogląda mecze swojej drużyny. Ta szczególnie dobrze radzi sobie w LaLidze, gdzie jest niepokonana od sześciu meczów i okupuje 1. miejsce w tabeli z czterema "oczkami" przewagi nad drugim Realem Madryt.

Podczas ostatniego spotkania Blaugrany wygranego z Realem Betis 5:3 miejsce miała dość śmieszna sytuacja z udziałem Polaka oraz jednego z jego zespołowych kolegów.

Nagranie ze Szczęsnym hitem internetu, nie do wiary

W pewnym momencie starcia na ławce Estadio Benito Villamarin Szczęsny lekko rzucił plastrem w głowę Pedriego. Pomocnik nie wydawał się zbyt szczęśliwy z tego powodu i skierował do 35-latka kilka słów. Wszystko zostało nagrane, a całe wideo w serwisie X pod profilem "perdihqs" zgromadziło ponad 275 tysięcy odtworzeń.

