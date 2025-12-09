Nie do wiary, oto co zrobił Wojciech Szczęsny. Tak potraktował Hiszpana
Po wyleczeniu kontuzji przez Joana Garcię Wojciech Szczęsny pełni funkcję rezerwowego dla młodszego kolegi. Wszystkie spotkania spędza na ławce rezerwowych, skąd w razie potrzeby pojawi się na boisku w barwach Barcelony. Co ciekawe, podczas niedawnego meczu z Realem Betis Polak swoich zachowaniem nieco zdenerwował jednego z kolegów, a wszystko zostało nagrane.
Po bardzo dobrym poprzednim sezonie w Barcelonie w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego 35-latek zdecydował się pozostać w zespole na dłużej. W aktualnej kampanii pełni jednak funkcję rezerwowego i zdaje się pierwszym wyborem Hansiego Flicka w przypadku kontuzji niedawno sprowadzonego Joana Garcii.
Co ciekawe, były reprezentant Polski miał już okazje zaprezentować się kibicom "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Wobec urazu 24-latka rozegrał w tej kampanii dziewięć spotkań. Nie były to zdecydowanie możliwie najlepsze występy, bowiem w żadnym z nich Szczęsny nie zanotował czystego konta. Mimo to udało się wygrać pięć z nich i jeden zremisować. Do tego doszły trzy porażki.
Po powrocie Hiszpana do zdrowia nasz zawodnik wrócił jednak na ławkę, skąd ogląda mecze swojej drużyny. Ta szczególnie dobrze radzi sobie w LaLidze, gdzie jest niepokonana od sześciu meczów i okupuje 1. miejsce w tabeli z czterema "oczkami" przewagi nad drugim Realem Madryt.
Podczas ostatniego spotkania Blaugrany wygranego z Realem Betis 5:3 miejsce miała dość śmieszna sytuacja z udziałem Polaka oraz jednego z jego zespołowych kolegów.
Nagranie ze Szczęsnym hitem internetu, nie do wiary
W pewnym momencie starcia na ławce Estadio Benito Villamarin Szczęsny lekko rzucił plastrem w głowę Pedriego. Pomocnik nie wydawał się zbyt szczęśliwy z tego powodu i skierował do 35-latka kilka słów. Wszystko zostało nagrane, a całe wideo w serwisie X pod profilem "perdihqs" zgromadziło ponad 275 tysięcy odtworzeń.
Następne spotkanie FC Barcelona rozegra już we wtorek 9 grudnia. Będzie to mecz w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.