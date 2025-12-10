Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na celowniku giganta, agent już po rozmowach. Jest przełom

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z końcem aktualnego sezonu kończy się umowa z Barceloną i nie wiadomo, czy dojdzie do jej przedłużenia. Sytuacja Polaka jest bacznie monitorowana przez inne zespoły. Głośno w ostatnim czasie było o potencjalnym zainteresowaniu Milanu. Najnowsze informacje w tej sprawie na antenie meczyków przekazał Tomasz Włodarczyk.

Piłkarz w granatowo-bordowym stroju z numerem 9 i nazwiskiem LEWANDOWSKI na plecach znajduje się na boisku, unosi prawą rękę w górę, w tle widoczna trybuna wypełniona kibicami.
Robert LewandowskiJoan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Już blisko trzy tygodnie temu Robert Lewandowski po raz ostatni wpisał się na listę strzelców w meczu Barcelony. Co prawda, w międzyczasie zanotował dwie asysty, to jego forma w porównaniu do klubowych kolegów idzie zdecydowanie w dół. Napastnik nie zachwycił także we wtorkowym meczu z Eintrachtem Frankfurt (2:1 dla Barcelony) i zanotował siódmy z rzędu mecz w Lidze Mistrzów bez gola.

Takie wieści oznaczają, że pod coraz większym znakiem zapytania stoi przyszłość reprezentanta Polski. Z końcem aktualnego sezonu wygasa kontrakt Polaka z zespołem ze stolicy Katalonii. Wydawało się, że swoimi występami przekona działaczy klubu do przedstawienia oferty przedłużenia umowy.

Z każdym tygodniem w mediach pojawiają się coraz to nowsze informacje odnośnie do przyszłości Lewandowskiego. Teraz głos w jego sprawie zabrał dobrze poinformowany dziennikarz, Tomasz Włodarczyk. Na antenie Meczyków przekazał, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje z tym związane.

- Decyzje jeszcze nie zapadły i przez najbliższe miesiące jeszcze nie zapadną. To będą okolice końcówki sezonu - powiedział.

To tam może trafić Lewandowski. "Cały czas jest temat"

Co więcej, przekazał on wieści ws. ewentualnych kierunków transferowych. Najgłośniej jest oczywiście o ekipie z Włoch, czyli AC Milan. Zdaniem Włodarczyka w ostatnim czasie miało nawet dojść do kolejnych rozmów pomiędzy agentem piłkarza a przedstawicielami klubu.

    Robert też już różne scenariusze w swojej głowie rozważa, bo na pewno dostanie propozycje z Arabii Saudyjskiej czy MLS. Cały czas jest ten temat AC Milan. Miało dojść do rozmów w ostatnich dniach pomiędzy agentem Roberta Lewandowskiego i przedstawicielami klubu z Mediolanu 
    dodał.

    Do tej pory Robert Lewandowski w 17 rozegranych w tym sezonie spotkaniach strzelił osiem goli i zaliczył dwie asysty. Najbliższą okazję do przełamania będzie miał w sobotę 13 grudnia. Barcelona zmierzy się wtedy z Osasuną w ramach 16. kolejki rozgrywek La Liga.

    Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
    Robert LewandowskiALBERTO GARDINEast News
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
    Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
    Robert Lewandowski Bradley CollyerEast News

