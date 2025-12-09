Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pachniało katastrofą. Lewandowski i spółka wrócili z piekła. Oto tabela

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

FC Barcelona wreszcie przełamała się w Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka długo nie potrafili przenieść dobrej dyspozycji ze zmagań krajowych do rozgrywek europejskich, ale wreszcie we wtorkowy wieczór zgarnęli pełną pulę. Tym razem Robert Lewandowski wraz z kolegami zaliczył udany powrót w konfrontacji z Eintrachtem Frankfurt. "Bordowo-Granatowi" awansowali tym samym w tabeli. Bezpośrednia przepustka do 1/8 finału wciąż jest możliwa.

Piłkarz drużyny FC Barcelona w klubowym stroju sportowym biegnie po boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Robert LewandowskiSoccrates Images / Contributor / NurPhoto / ContributorGetty Images

Nie tak miał wyglądać sezon w Champions League dla FC Barcelona. Zaczęło się obiecująco, bo od wyjazdowego triumfu nad Newcastle United, lecz później "Duma Katalonii" na potęgę traciła punkty. Kibiców zapewne najbardziej bolał remis z dużo niżej notowanym Clube Brugge. Poza tym z podopiecznymi Hansiego Flicka zwyciężała Chelsea oraz PSG. Spotkanie idealne na przełamanie zaplanowano na wtorkowy wieczór. Do stolicy Katalonii zawitał Eintracht Frankfurt.

Dodatkowym atutem gospodarzy było Camp Nou. Od powrotu "Blaugrany" na legendarny stadion, ani razu nie przegrała ona domowej potyczki. "To było marzenie nas wszystkich. To ważne również w Lidze Mistrzów, bo to dla nas bardzo ważny mecz. Chcemy wygrać, zdobyć trzy punkty i pokazać nasz najlepszy poziom" - zapowiadał Hansi Flick na konferencji prasowej, cytowany przez "fcbarca.com".

Z piekła do nieba. FC Barcelona tym razem nie straciła punktów

Zaczęło się znakomicie, bo w dziesiątej minucie kibice ryknęli z radości po trafieniu Roberta Lewandowskiego. Celebracja nie trwała jednak długo, bo gol został skasowany po interwencji VAR. Te sceny chyba tylko nakręciły Niemców, którzy później wyszli na prowadzenie za sprawą Ansgara Knauffa. Miejscowi wreszcie przebudzili się w drugiej połowie. Dublet w zaledwie trzy minuty zanotował Jules Kounde. Goście nie znaleźli już na to odpowiedzi, więc do domu wrócą z niczym. "Blaugrana" zyskała za to kilka pozycji i wciąż może bezpośrednio awansować do 1/8 finału, nie rywalizując w play-off.

Na tym etapie zmagań zagra tylko osiem najlepszych ekip fazy zasadniczej. Drużyny z miejsc 9-24 czeka batalia w play-off. Póki co hiszpański team znajduje się w tym właśnie gronie. Katalończycy są dokładnie na czternastej lokacie.

TOP 8 Ligi Mistrzów i pozycja FC Barcelona po wtorkowych meczach:

1. Arsenal - 5 meczów, 15 punktów, bilans +13

2. Bayern Monachium - 6 m, 15 pkt, bilans +11

3. Atalanta - 6 m, 13 pkt, bilans +2

4. PSG - 5 m, 12 pkt, bilans +11

5. Inter - 6 m, 12 pkt, bilans +8

6. Real Madryt - 5 m, 12 pkt, bilans + 7

7. Atletico Madryt - 6 m, 12 pkt, bilans +3

8. Liverpool FC - 6 m, 12 pkt, bilans +3

14. FC Barcelona - 6 m, 10 pkt, bilans +3

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Kadr z meczu Inter - Liverpool
Liga Mistrzów

Dramat Liverpoolu, później nagły zwrot. To stało się 5 minut przed końcem meczu. Sędzia nie miał litości

Igor Szarek
Igor Szarek
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Hansi Flick
Hansi FlickFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP
Trzech piłkarzy FC Barcelony w koszulkach klubowych świętuje zdobycie bramki, jeden z zawodników pokazuje coś ręką w kierunku trybun, wszyscy mają wyraz radości na twarzy, na dalszym planie widoczny jest rozmyty tłum kibiców.
Jules Kounde (pierwszy z prawej) ustalił z Barceloną warunki kontraktu do 2030 rokuAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja