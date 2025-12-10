Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 10 grudnia 2025 godz. 18:00Już w pierwszej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów, dojdzie do polskiego pojedynku. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. W tabeli PlusLigi wyżej jest drużyna z Zawiercia, która aktualnie jest liderem tabeli, ale ma dwa punkty przewagi i dwa mecze więcej od drugiej Bogdanki. Drużyna z Podkarpacia jest na szóstej pozycji. Oba zespoły zmierzyły się ze sobą w siódmej kolejce PlusLigi i wówczas to Warta była górą wygrywając 3-0. Zapraszamy na relację na żywo.