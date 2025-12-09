FC Barcelona ogłosiła ws. ter Stegena. Flick już tego nie cofnie, jest na liście
Sytuacja poszczególnych zawodników Barcelony potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie. Jeszcze kilka miesięcy temu Marc-Andre ter Stegen zaliczał się do grona najbardziej znienawidzonych zawodników, blokując zarejestrowanie Joana Garcii. Dzisiaj Niemiec znajduje się już po drugiej stronie barykady, a Hansi Flick i FC Barcelona właśnie ogłosili w sprawie bramkarza to, o czym głośno mówiło się już od kilku dni. I to tuż przed meczem Ligi Mistrzów.
Ostatnie lato minęło kibicom FC Barcelony pod znakiem prawdziwej wojny domowej, pomiędzy Marciem-Andre ter Stegenem i zarządem FC Barcelony. Niemiecki bramkarz nie chciał zgodzić się na plan "Blaugrany", w którym został golkiperem trzeciego wyboru, uniemożliwiając rejestrację Joana Garcii, a wcześniej pogarszając także sytuację Wojciecha Szczęsnego.
To zdaje się być już jednak melodią przeszłości, bo obecnie o ter Stegenie jest zdecydowanie ciszej, a sam bramkarz miał nawet - według doniesień medialnych - znaleźć się w kadrze Barcelony na mecz Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. I na godziny przed spotkaniem okazało się to prawdą.
FC Barcelona ogłosiła ws. ter Stegena. Wielki powrót stał się faktem
Tuż po godzinie 13:00 we wtorek 9 grudnia, oficjalny profil FC Barcelony na platformie "X", podał szeroką kadrę na mecz z Eintrachtem. Wśród trzech powołanych na to spotkanie bramkarzy, oprócz Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego, znalazło się także nazwisko ter Stegena.
Katalońska ekipa poświęciła Niemcowi nawet osobny wpis, w którym obok zdjęcia uśmiechniętego Niemca, pojawił się także dopisek informujący o tym, że ten nie zmaga się już z problemami zdrowotnymi. - Ter Stegen został wypisany ze szpitala - czytamy.
Powrót golkipera reprezentacji Niemiec może jednak w szerszej perspektywie okazać się solą w oku Hansiego Flicka. Ter Stegen otrzymał wyraźny sygnał od Juliana Nagelsmanna, że jeśli chce pojechać na przyszłoroczne mistrzostwa świata w roli podstawowego bramkarza kadry "Die Mannschaft", musi regularnie grać w klubie - niekoniecznie w Barcelonie.
Ter Stegen jednak do tej pory nie wyrażał chęci opuszczenia Katalonii, przede wszystkim ze względu na sprzyjający mu klimat i swoją rodzinę i raczej trudno będzie go przekonać do zmiany zdania w zimowym oknie transferowym.
Mecz z Eintrachtem jest z kolei niezwykle ważny dla Barcelony. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka zajmuje obecnie 18. miejsce w tabeli i ma tylko punkt przewagi nad pierwszą drużyną, która nie awansuje do kolejnej rundy rozrywek. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.