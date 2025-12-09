Partner merytoryczny: Eleven Sports

Padło hasło "Barcelona" i zaczęło się szaleństwo. Tak zareagowali rywale Lewandowskiego i spółki

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wczesnym popołudniem 9 grudnia odbyło się losowanie 1/16 finału Pucharu Króla i swojego rywala na tym etapie rozgrywek doczekała się m.in. FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z trzecioligowym C.D. Guadalajara, a reakcja zawodników "Los Morados" na taki obrót spraw jest... więcej niż wymowna. Wideo, na którym zaprezentowano ich zachowanie zaraz po ogłoszeniu wyników losowania, poniosło się po sieci.

Piłkarz w stroju meczowym z piłką pod pachą stoi na boisku, sprawiając wrażenie zamyślonego, podczas gdy w prawym górnym rogu widoczna jest wstawka z salą wykładową, gdzie grupa ludzi ogląda prezentację projekcyjną.
Piłkarze Guadalajary przyjęli możliwość grania z FC Barcelona z dziką radościąMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - x.com/deporguadaAFP

FC Barcelona walczy obecnie na dwóch futbolowych frontach - pierwszym z nich jest oczywiście Primera Division, gdzie "Blaugrana" pełni rolę lidera tabeli, a drugim Liga Mistrzów, w której piłkarze Hansiego Flicka usilnie walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału zmagań.

Niebawem dojdzie tu jeszcze trzecie wyzwanie - Puchar Króla, w którym "Blaugrana" rozpocznie swoje występy już w przyszłym tygodniu. 9 grudnia odbyło się losowanie fazy 1/16 finału Copa del Rey i w kwestii jej pierwszego rywala wszystko stało się jasne.

Piłkarze Guadalajary oszaleli ze szczęścia. Już niebawem zmierzą się z FC Barcelona

"Duma Katalonii" na tym etapie Copa del Rey spróbuje swoich sił z C.D. Guadalajara, a więc ekipą z Primera Federacion, czyli trzeciego szczebla ligowego w Hiszpanii. Sami piłkarze "Guady" tak zareagowali na majaczące już powoli na horyzoncie starcie:

Takie zachowanie nie powinno dziwić - mecz (jedyny dla obu drużyn w tej fazie - rewanże nie są rozgrywane) odbędzie się na stadionie "Los Morados" i bez dwóch zdań wygeneruje ogromne zainteresowanie, a do przychodu z biletów dojdą oczywiście jeszcze m.in. przychody z praw telewizyjnych. Ponadto, już pod względem czysto sportowym - zmierzenie się z Barceloną to dla graczy Guadalajary oczywiście wymagające zadanie, ale i kapitalna przygoda. Bez dwóch zdań będą oni starać się zaskoczyć faworyta...

Guadalajara wychodzi z dołka. Czy postawi się FC Barcelona?

Mecz Guadalajara - Barcelona odbędzie się między 16 a 18 grudnia - konkretna data ma być jeszcze ustalona. Z perspektywy Lewandowskiego, Szczęsnego i spółki będzie to swoisty przerywnik w ich zmaganiach w Primera Division - 13 grudnia zagrają bowiem z Osasuną, a 21 grudnia z Villarrealem.

"Fioletowi' to na ten moment zaledwie 17. drużyna w klasyfikacji trzeciej ligi hiszpańskiej (na 20 zespołów). Ostatnio jednak klub z Kastylii-La Manchy przerwał swoją kiepską serię bez zwycięstwa pokonując... rezerwy Osasuny 1:0. Wcześniej zaś odnotował on oczywiście też awans w Pucharze Króla, kosztem Ceuty (również po triumfie 1:0).

