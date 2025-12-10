Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto wyniki losowania Pucharu Polski, duży hit. Wicelider zagra z mistrzem Polski

Tomasz Chabiniak

Za nami losowanie ćwierćfinałów STS Pucharu Polski. Co ciekawe, wśród ośmiu biorących w nim udział drużyn nie było żadnej z drugiego szczebla rozgrywkowego - piątkę ekstraklasowiczów dopełniały zespoły z Betclic 2. i 3. Ligi. Teraz wszystko jest już jasne, przedstawiamy cztery zestawienia kolejnej rundy. To już niemal ostatnia prosta w walce o finał, który 2 maja na warszawskim PGE Narodowym.

Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Mikael Ishak, 22.07.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Na placu boju w Pucharze Polski zostało już tylko osiem drużyn. Co raczej oczywiste, większość z nich to ekstraklasowicze - Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, GKS Katowice i Widzew Łódź. Stawkę uzupełnia Chojniczanka Chojnice z trzeciego poziomu rozgrywkowego oraz Zawisza Bydgoszcz i Avia Świdnik z czwartego. Żadnego reprezentanta nie doczekała się 1. Liga, lider jej tabeli Wisła Kraków odpadła z Zawiszą.

W losowaniu nie było żadnych obostrzeń, każdy mógł trafić na każdego, przy czym było jasne, że w ewentualnych parach z zespołami nie z tych samych lig, mecz odbędzie się na stadionie tego ze szczebla niższej klasy.

W losowaniu w studiu TVP Sport wzięli udział sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski i Robert Podoliński. Już na początku wylosowano duży hit - wicelider Górnik Zabrze zagra z mistrzem Polski Lechem Poznań. Konfrontacja odbędzie się przy Bułgarskiej.

Następnie mogli ucieszyć się fani bydgoskiego Zawiszy, który ominął najgroźniejszych potencjalnych rywali, trafiając na Chojniczankę. Zespół z 2. bądź 3. Ligi pojawi się zatem w półfinałach. Avia Świdnik po raz pierwszy w historii zagra z Rakowem, a jedynym pojedynkiem złożonym z klubów Ekstraklasy będzie to pomiędzy GKS-em Katowice a Widzewem Łódź.

Spotkania odbędą się w pierwszych dniach marca. Decydować będzie 90 lub 120 minut, ewentualnie rzuty karne - nie ma dwumeczów.

Wyniki losowania 1/4 finału Pucharu Polski:

Lech Poznań - Górnik Zabrze
Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice
Avia Świdnik - Raków Częstochowa
GKS Katowice - Widzew Łódź

