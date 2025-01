Wstrząs w Barcelonie, wpłynęła szokująca oferta. Lewandowski i Flick pod ścianą

FC Barcelona przed poważnym problemem. Klub szuka stadionu na resztę sezonu

Na stadionie w przyszłości zaplanowano także inne wydarzenia niezwiązane ze sportem, wobec czego Barca będzie musiała się wynieść. Przewidywano, że remont Camp Nou skończy się dużo wcześniej. Aktualna prognoza mówi natomiast dopiero o roku 2026 . Do 31 stycznia Barcelona będzie musiała wskazać obiekt, na którym będzie rozgrywać mecze w Lidze Mistrzów. Później nie będzie można już zmienić decyzji, ani stadionu.

W grę wchodzi kilka rozwiązań, a w czwartek do biur Barcelony miała wpłynąć sensacyjna propozycja. Według "Esport3" Gimnastic Tarragona zaoferował swój stadion, który może pomieścić 14 tysięcy widzów . Wcześniej mówiono również o obiektach Espanyolu, Valencii, czy Atletico Madryt .

Tym samym Robert Lewandowski i Hansi Flick znaleźli się pod ścianą. Wizja rozgrywania meczów na stadionach innych, aniżeli w Katalonii budzi spore wątpliwości. Oznacza to nie tylko dużo niższe wpływy z biletów, lecz również trudności dla kibiców. Dojazd na mecze do odległych miast może stanowić poważną przeszkodę, a to oznacza słabszy doping. Nie ma rozwiązania, które nie przyniosłoby dla ekipy z Katalonii szkód.