Mistrz Polski krezusem. Już zarobił więcej niż budżety połowy ligi

Po kolei - gra w eliminacjach przyniosła mistrzom Polski 0,53 mln euro. Nie zakwalifikowali się do fazy ligowej Ligi Mistrzów ani Ligi Europy, za to udało się do Ligi Konferencji. To było z kolei warte 3,17 mln euro. W fazie ligowej Jagiellonia odniosła trzy zwycięstwa (1,2 mln euro) i dwa razy zremisowała (266 tys. euro). Czyli kolejne 1,46 mln euro. Za zajęcie miejsc 9-24 UEFA wypłaci 0,2 mln euro, a konkretnie za dziewiątą pozycję 911 tysięcy euro. To wciąż nie koniec, bo awans do fazy pucharowej - do 1/16 finału - to następne 0,2 mln euro.