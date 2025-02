Miał zastąpić Lewandowskiego. Teraz tylko on dotrzymuje kroku Pululu

Dwóch piłkarzy może pochwalić się sześcioma bramkami w tym sezonie Ligi Konferencji . To Afimico Pululu i Marc Guiu . Pierwszy z nich to zawodnik Jagiellonii Białystok , drugi - Chelsea . Hiszpan dołączył do londyńskiego klubu latem, został kupiony z FC Barcelona .

Jeszcze w zeszłym roku niektórzy widzieli w nim następcę Roberta Lewandowskiego w ekipie z Katalonii. Zawdzięczał to przede wszystkim efektownemu wejściu do drużyny - w swoim debiucie przeciwko Athletikowi pojawił się na boisku w 79. minucie, a kilkadziesiąt sekund później cieszył się z bramki na 1:0, która zapewniła Barcelonie zwycięstwo.



Później rozwój Guiu jednak znacznie wyhamował. Ostatecznie w stolicy Katalonii podjęto decyzję o pożegnaniu się z młodym napastnikiem. Oddano go do Chelsea za zaledwie sześć milionów euro.