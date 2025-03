Wojciech Szczęsny wyznaje ws. swojej kariery. Tych słów już nie cofnie

Wojciech Szczęsny po sezonie 2023/24 podjął decyzję o zakończeniu swojej piłkarskiej kariery i przejściu na emeryturę. Szybko jednak z niej wrócił i wyniku kontuzji Marca-Andre ter Stegena dołączył do FC Barcelona. Teraz w rozmowie z Canal+ wyznał wprost, jaki jest jego kolejny cel. W tym momencie wydaje się on całkiem realny. - To marzenie znowu się we mnie odrodziło - zadeklarował polski bramkarz.