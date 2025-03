Simeone nie odpuszcza. Tego prędko nie zapomni Marciniakowi, wypalił przed Barceloną

Szalenie emocjonujący przebieg miały czwartkowe derby Madrytu, których stawką była przepustka do ćwierćfinału Ligi Mistrzów . Atletico już w pierwszej minucie odrobiło stratę ze spotkania na Estadio Santiago Bernabeu. Więcej bramek później nie padło, wobec czego o awansie decydował konkurs rzutów karnych. W nich doszło do sporej kontrowersji. Szymon Marciniak anulował próbę Juliana Alvareza ze względu na podwójne dotknięcie futbolówki. Polak oglądał później powtórki w wozie VAR, ale decyzji nie zmienił.

Pewnie gdyby Atletico pokonało rywala zza miedzy, to szybko by o tej sytuacji zapomniano. Stało się jednak inaczej. W czerwono-biało-niebieskiej części Madrytu dalej jest głośno o naszym rodaku. W mocnych słowach o jego sędziowaniu wypowiadają się nie tylko kibice. Cierpliwość od razu po środowej potyczce stracił Diego Simeone. "Do każdego, kto tu jest: niech podniesie rękę, kto widział, że Julian dotknął piłkę dwa razy. No dalej. I co? Gotowi? Nikt nie podnosi. Poproszę następne pytanie" - wypalił szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.